ندوة بحقوق المنوفية لحث الطلاب على الوقاية من مسببات الأمراض المعدية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق جامعة المنوفية ، بالتعاون مع قطاع شئون البيئة بوسط الدلتا طنطا ندوة بعنوان (ادوات النظافة الشخصية ) تناولت أهمية النظافة وفوائدها في الحماية من مسببات الأمراض المعدية من خلال أدوات التوعية المختلفة.



وقد تم تنظيم الندوة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أبو الخير عطية عميد كلية الحقوق ، والدكتور محمود السيد التحيوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وحاضر فيها الدكتورة نجلاء عبد الموجود أحمد أستاذ بكلية التمريض بالجامعة.



وعرفت الدكتورة نجلاء عبد الموجود أحمد أستاذ بكلية التمريض بالجامعة ، النظافة الشخصية بأنها مجموعة السلوكيات والعادات التي يقوم بها الإنسان بقصد الحفاظ على صحته ومظهره ورائحته، حيث تعتبر النظافة الشخصية عماد الصحة، ومن العوامل المهمة التي تبعث على احترام الناس، كما تمنح الإنسان الشعور بالحيوية والنشاط.



كما أضافت طرق المحافظة علي النظافة الشخصية وهي : الإغتسال يوميا قدر الإمكان وتنظيف الإسنان والحرص علي إرتداء ملابس نظيفة وتبديلها يوميا وتنظيف اليدين قبل تناول الطعام وبعده وبعد استخدام المرحاض وخلال ممارسة الأنشطة اليومية الطبيعية كاللعب والعمل، وصرف الوجه بعيدا عن الآخرين وتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال .



وأشاد الدكتور محمود السيد التحيوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بدور الجامعة في الحفاظ علي النظافة بتفعيل لجان للتميز البيئي وتقديم جوائز مادية للكليات الفائزة، ودور الدولة في وضع القوانين في الحفاظ علي البيئة.