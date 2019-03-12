ضاحي خلفان يكشف سبع مقومات مغرية لإمارة دبي

نشر ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، منذ قليل مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر" لمقدم البرامج الأمريكي ستيف هارفي، في جلسة ضمن مهرجان دبى لينكس للمبدعين التى تحدث خلالها عن مقومات إمارة دبى بكافة المجالات.









تضمن الفيديو، عبارات لـ" لمقدم البرامج الأمريكى ستيف هارفى قال خلالها "أتيت إلى مدينة أحبها جدأ لطالما أخبرت زوجتى إن دبى هى مدينتى المفضلة لسبب وهو إنى أحترم الثقافة، الناس حيث إن ثقافتكم مختلفة وهناك الكثير من الجنسيات هنا، وأحب انعدام الجريمة".







