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أخبار العالم

ضاحي خلفان يكشف سبع مقومات مغرية لإمارة دبي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:18 م
صدى البلد
شيرين عادل
نشر ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، منذ قليل مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر" لمقدم البرامج الأمريكي ستيف هارفي، في جلسة ضمن مهرجان دبى لينكس للمبدعين التى تحدث خلالها عن مقومات إمارة دبى بكافة المجالات.


تضمن الفيديو، عبارات لـ" لمقدم البرامج الأمريكى ستيف هارفى قال خلالها "أتيت إلى مدينة أحبها جدأ لطالما أخبرت زوجتى إن دبى هى مدينتى المفضلة لسبب وهو إنى أحترم الثقافة، الناس حيث إن ثقافتكم مختلفة وهناك الكثير من الجنسيات هنا، وأحب انعدام الجريمة".


وتابع "هارفي" خلال كلمته بالفيديو، أحب أتجول وأنا لا أعلم من سيطلق النار على، لا أعرف إن كنتن تعون نعمة العيش هنا فى مكان فيه يكونت مستوى الجريمة فيه منخفض لا تعلمون كم هو أمر جيد يمكنك المشي دون قلق من أن يضايقك أحد".

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