ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:18 م
زكريا ناصف
زكريا ناصف
ياسمين تيسير
وجه زكريا ناصف نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى مجلس إدارة النادي والجهات الأمنية بشأن ضرورة فتح أبواب استاد التتش لحضور الجماهير من أجل مساندة الفريق قبل مواجهة شبيبة الساورة ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" رجاء ونداء لإدارة الأهلي والأمن وكل الإحترام لأي قرار من أهم عوامل إنجازات وبطولات الأهلي حضور الجماهير للتدريب قبل المباريات الحاسمة لدعم وتشجيع اللاعبين وخصوصآ اللاعبين الجدد وثقتي في دور الجماهير للهتاف للأهلي واللاعبين فقط ".

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

ننشر قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان النهائية عليه.. رسوم من 50 لـ2000 جنيه

المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

تعرف على طريقة إخفاء محادثاتك على واتس آب دون الحاجة لحذفها

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

براءة نجل صفوت الشريف من تهمة الكسب غير المشروع

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

مخدر الشيطان.. الداخلية تحكم قبضتها على أوكار تصنيع الاستروكس

أغانيها أغضبت الصهاينة.. عندما أصدرت إسرائيل حكم الإعدام على أم كلثوم!

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

فيديو

رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو
صندوق مكافحة الإدمان: انضمام القطاع الخاص لحملات الكشف عن تعاطي المخدرات.. فيديو
احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو
دبلوماسي: السيسي صاحب نظرة مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا.. فيديو
خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟