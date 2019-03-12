زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

وجه زكريا ناصف نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى مجلس إدارة النادي والجهات الأمنية بشأن ضرورة فتح أبواب استاد التتش لحضور الجماهير من أجل مساندة الفريق قبل مواجهة شبيبة الساورة ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" رجاء ونداء لإدارة الأهلي والأمن وكل الإحترام لأي قرار من أهم عوامل إنجازات وبطولات الأهلي حضور الجماهير للتدريب قبل المباريات الحاسمة لدعم وتشجيع اللاعبين وخصوصآ اللاعبين الجدد وثقتي في دور الجماهير للهتاف للأهلي واللاعبين فقط ".