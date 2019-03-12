ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

اتفاق مبدئي بين مصر والصين على تبادل ترجمة 20 كتابا سنويا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:19 م
الحاج على والمجموعة
الحاج على والمجموعة الصينية للنشر الدولى
جمال الشرقاوي
التقى د. هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبه بمقر الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجموعة الصينية للنشر الدولي التابعة لوزارة الثقافة الصينية، وتحدث مع نائب رئيس المجموعة "فانج تشنغهوي" لبحث سبل التعاون الثقافي، وكيفية تبادل الترجمة بين الدولتين، حيث تقوم هيئة الكتاب بترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية، وتقوم المجموعة الصينية للنشر الدولي بترجمة كتب الهيئة إلى اللغة الصينية.

وبحسب بيان، جاء الاتفاق المبدئي في هذا التعاون الثنائي بين مصر والصين على ترجمة عشرين كتابًا في العام، وستبدأ الهيئة بنشر كتاب الرئيس الصيني "التخلص من الفقر".

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

خبير: لهذا السبب المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا..فيديو

شاهد..تعليق نارى من الهلالى على رأى شيخ الأزهر فى تعدد الزوجات

زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

أغانيها أغضبت الصهاينة.. عندما أصدرت إسرائيل حكم الإعدام على أم كلثوم!

جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

براءة نجل صفوت الشريف من تهمة الكسب غير المشروع

8 حالات محظور فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

الأرصاد تحذر من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

فيديو

رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو
صندوق مكافحة الإدمان: انضمام القطاع الخاص لحملات الكشف عن تعاطي المخدرات.. فيديو
احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو
دبلوماسي: السيسي صاحب نظرة مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا.. فيديو
خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟