اتفاق مبدئي بين مصر والصين على تبادل ترجمة 20 كتابا سنويا

التقى د. هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبه بمقر الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجموعة الصينية للنشر الدولي التابعة لوزارة الثقافة الصينية، وتحدث مع نائب رئيس المجموعة "فانج تشنغهوي" لبحث سبل التعاون الثقافي، وكيفية تبادل الترجمة بين الدولتين، حيث تقوم هيئة الكتاب بترجمة الكتب الصينية إلى اللغة العربية، وتقوم المجموعة الصينية للنشر الدولي بترجمة كتب الهيئة إلى اللغة الصينية.



