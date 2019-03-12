صحة الأقصر تعلن دعمها للمستشفى العائم..صور

أعلن وكيل وزارة الصحة في الأقصر الدكتور السيد عبد الجواد، عن أن مديرية الصحة بالأقصر تقوم بتقديم كافة أنواع الدعم للمستشفى العائم المتنقلة المتواجدة حاليا في النيل بمدينة الأقصر لتقديم خدمات طبية لأطفال المحافظة مجانا، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الصحة وأندية روتاري مصر، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





وأوضح عبدالجواد، أن هناك سيارة تتواجد بجوار المستشفى العائم تقدم خدمات تنظيم الأسرة لأمهات الأطفال، كما تقوم إدارة النفايات الطبية يوميًا بسحب النفايات لحرقها في محارق الصحة، كما تم تشكيل فريق دعم لوجستي من مدير إدارة القوافل العلاجية ومدير العلاقات العامة ومدير الإعلام ومدير الرقابة والمتابعة ومدير رعاية الأمومة والطفولة وذلك لتقديم أوجه الدعم للقافلة.



