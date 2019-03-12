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محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:00 م
محمد اشتية رئيس الحكومة
محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية
مي محمد
أكد محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، أن تشكيل الحكومة الفلسطينية سيكون مفتوحا لجميع الأطياف الفلسطينية من فصائل وطنية ومجتمع مدني وقطاع خاص ومستقلين وأكاديميين، لتكون الحكومة لكل مواطن فلسطيني.

وأشار" اشتية" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى من لا يريد أن يكون جزءا من هذه الحكومة سيتم سماع رأية في برنامج الحكومة لأن فلسطين تواجه درسا صعبا ، ولذلك يجب مواجهة هذا الظرف بالشمولية الفلسطينية.

ولفت إلى أن رسالة التكليف بتشكيل حكومة فلسطينية تتضمن التركيز على المصالحة وإنهاء الانقسامات، تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، الدعوة إلى انتخابات برلمانية، تعزيز القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، توسيع هامش الحريات بالمسموح في الأنظمة الديمقراطية ، مؤكدا أن جميع هذه القضايا التي تشكل بالنسبة للدولة الفلسطينية رافعة في مواجهة الاحتلال و مواجه كل ما يمكن أن يفرض على الشعب الفلسطيني.

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