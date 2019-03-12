مصممة أزياء: عودة إطلالة الثمانينيات في ربيع 2019 ..فيديو

قالت مصممة الأزياء، هالة خوري، إن الربيع فصل يحتاج دائمًا إلى الألوان الزاهية والمتنوعة، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون الزيتي والكحلي من الألوان البارزة في هذا العام.





وأشارت "خوري"، خلال لقاء لها ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد، إلى أن موضة الثمانينيات ستعود من جديد في موضة العام الحالي، مع بعض التعديلات في الألوان والأقمشة وفي الإكسسوارات أيضا، مؤكدة أن الأزياء القديمة لا تنتهي أو تختفي لكنها تعود من جديد بتغييرات طفيفة.



