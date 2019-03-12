ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تعاون مصري إنجليزي في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:17 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
محمد إبراهيم - كريم الخطيب
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية دعم الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والإتصالات وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث الخدمات الحكومية والرقمنة، لافتا إلى أنها خطوة استراتيجية للدولة لبناء مصر الحديثة 2030.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع وفد إنجليزي من شركة باورترافلرPowertraveller العالمية وشركة لوس أنجلوس للتجارة ممثل الشركة في مصر في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة للبيئات العسكرية والوعرة.

وأشار "التراس" إلى استعداد الهيئة العربية للتصنيع للتعاون والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة وتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال الصناعي وتبادل الخبرات في خدمات التحول الرقمي وذلك في إطار دور مصر المحوري بالمنطقة العربية والإفريقية.

وشدد على أهمية المشاركة في تعزيز البنية الأساسية للخدمات المعلوماتية حتي تصبح مصر مركزا مؤثرا للبيانات الرقمية، لافتا إلى ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات.

من جانبه، أعرب جيرارد رويسنج رئيس مجلس إدارة شركة باورترافلر، عن ترحيبه بالتعاون وتبادل الخبرات، مشيدا بدور الهيئة العربية للتصنيع وخطتها الطموحة لتعميق التصنيع المحلي في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة للبيئات العسكرية والوعرة.

وأشاد "رويسنج" بمشروعات الحكومة المصرية في مجال المدن الذكية والشمول المالي وقوانين خصوصية المعلومات والحماية الأمنية والتي تحفز كبري الشركات العالمية للتعاون وتبادل الخبرات مع مصر، حتى تصبح مركزا إقليميا للمنطقة العربية والإفريقية في مجال البنية المعلوماتية والخدمات الرقمية.

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

ناقد فني يكشف كواليس مسلسلات رمضان 2019.. فيديو

ضبط المتهم في واقعة تهريب عظام آدمية أثرية بمطار القاهرة.. صور

8 حالات محظور فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

أجيري يضع لجنة المسابقات فى ورطة

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

مصري بالسعودية يتبرع بأداء عمرة لكل شهيد بـ حادث محطة مصر.. فيديو

علماء : سماعات آبل اللاسلكية تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

الشيخ تحول إلى «فرفور».. أمل تخلع زوجها: حلق ذقنه وأجبرني على النقاب

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

تعرف على طريقة إخفاء محادثاتك على واتس آب دون الحاجة لحذفها

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

تايلور سويفت تكشف في حوار مع ELLE عن 10 دروس تعلمتها في الحياة.. جميع مشاكل الحياة تافهة بعد عودة السرطان لأمي.. وسأتحول لثعبان إذا لزم الأمر.. صور

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.. صور

فيديو

رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو
صندوق مكافحة الإدمان: انضمام القطاع الخاص لحملات الكشف عن تعاطي المخدرات.. فيديو
احذر.. فرشاة الأسنان وإسفنجة تنظيف الصحون تنقل الأمراض.. فيديو
دبلوماسي: السيسي صاحب نظرة مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار بأفريقيا.. فيديو
خبير أفريقي: مصر تدعو للإسراع في تنفيذ مبادرات قارية لتحقيق أهداف 2063

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟