تعاون مصري إنجليزي في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية دعم الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والإتصالات وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث الخدمات الحكومية والرقمنة، لافتا إلى أنها خطوة استراتيجية للدولة لبناء مصر الحديثة 2030.





جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع وفد إنجليزي من شركة باورترافلرPowertraveller العالمية وشركة لوس أنجلوس للتجارة ممثل الشركة في مصر في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة للبيئات العسكرية والوعرة.





وأشار "التراس" إلى استعداد الهيئة العربية للتصنيع للتعاون والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة وتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال الصناعي وتبادل الخبرات في خدمات التحول الرقمي وذلك في إطار دور مصر المحوري بالمنطقة العربية والإفريقية.





وشدد على أهمية المشاركة في تعزيز البنية الأساسية للخدمات المعلوماتية حتي تصبح مصر مركزا مؤثرا للبيانات الرقمية، لافتا إلى ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات.





من جانبه، أعرب جيرارد رويسنج رئيس مجلس إدارة شركة باورترافلر، عن ترحيبه بالتعاون وتبادل الخبرات، مشيدا بدور الهيئة العربية للتصنيع وخطتها الطموحة لتعميق التصنيع المحلي في مجال أجهزة الطاقة المتنقلة للبيئات العسكرية والوعرة.



