شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة.. ندوة بـ نوعية طنطا

أعلن الدكتور السيد مزروع، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، عن تنظيم ندوة توعوية للطلاب تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية ممثل في الدكتورة أميرة التطاوي عضو المجلس القومي للمرأة.



وأوضح الدكتور السيد مزروع، أن الندوة حاضر بها الدكتور محمد عصام سلام المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، وتهدف إلى التعريف بشبكات التواصل الاجتماعي وأنواعها، والتوعية بخطورة الشائعات، وطرق وأساليب المواجهة.



وتناول الدكتور محمد سلام خلال الندوة تعريف الشباب بشبكات التواصل الاجتماعي، وأهمية هذه الشبكات وسلبياتها، وتوعية الشباب بخطورة هذه السلبيات وأهمها من الناحية الإخبارية، الى جانب طرق الوقاية وكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار د. "سلام" إلى التوصيات التي يجب العمل بها وتتمثل في التأكد من مصادر الأخبار والتحقق من صحتها وعدم ترويجها، وحماية الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حذر من استخدام الجماعات المتطرفة نظام الروبوت في نشر الأكاذيب والعمل على سرعة انتشارها.



وشارك في الندوة الدكتور حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المطلب، الأستاذ المتفرغ بالكلية، وجمع من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.