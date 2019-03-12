ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة.. ندوة بـ نوعية طنطا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:49 م
ندوة توعوية لطلاب
ندوة توعوية لطلاب جامعة طنطا
أحمد على
أعلن الدكتور السيد مزروع، عميد كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، عن تنظيم ندوة توعوية للطلاب تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، بعنوان "شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية ممثل في الدكتورة أميرة التطاوي عضو المجلس القومي للمرأة.

وأوضح الدكتور السيد مزروع، أن الندوة حاضر بها الدكتور محمد عصام سلام المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، وتهدف إلى التعريف بشبكات التواصل الاجتماعي وأنواعها، والتوعية بخطورة الشائعات، وطرق وأساليب المواجهة.

وتناول الدكتور محمد سلام خلال الندوة تعريف الشباب بشبكات التواصل الاجتماعي، وأهمية هذه الشبكات وسلبياتها، وتوعية الشباب بخطورة هذه السلبيات وأهمها من الناحية الإخبارية، الى جانب طرق الوقاية وكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار د. "سلام" إلى التوصيات التي يجب العمل بها وتتمثل في التأكد من مصادر الأخبار والتحقق من صحتها وعدم ترويجها، وحماية الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حذر من استخدام الجماعات المتطرفة نظام الروبوت في نشر الأكاذيب والعمل على سرعة انتشارها.

وشارك في الندوة الدكتور حسان رشيد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد المطلب، الأستاذ المتفرغ بالكلية، وجمع من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة.. ندوة بـ نوعية طنطا
شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة.. ندوة بـ نوعية طنطا
شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة.. ندوة بـ نوعية طنطا
شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة.. ندوة بـ نوعية طنطا
شبكات التواصل الاجتماعي والشائعات وسبل المواجهة.. ندوة بـ نوعية طنطا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بمطار القاهرة

نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو

تعرف على طلب منتخب تونس من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويتجول داخل القطارات

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل

المستحيل يتحقق.. الصين تعلن موعد شروق الشمس الصناعية

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

خبير: لهذا السبب المدن الجديدة لم تكلف الدولة جنيها واحدا..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

فيديو

محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو
فيديوجراف| البريطانيون أول من التقط سيلفى فى التاريخ
رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟