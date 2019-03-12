تشكيل ريال مدريد المتوقع بعد عودة زيدان

أعلنت تقارير الصحف البريطانية، التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد عقب عودة الفرنسي زيدان على رأس القيادة الفنية سعيا منه لانتشال الفريق من كبوة هزائم البطولات الضائعة.



وأكدت صحيفة "صن" البريطانية أن التشكيل المتوقع لزيدان يضم كلا من:



حراسة المرمي: دي خيا



الدفاع: كارفخال - فاران - راموس -ريجولون



الوسط: كانتي - ايركسين - بوجبا



الهجوم: نيمار - مبابي - هازارد