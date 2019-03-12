رئيس النواب: نعمل لله والوطن ولا يوجد نائب يعين ابنه أو ابنته

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن نواب البرلمان يعملون لله والوطن وجميع مطالبهم تخص أبناء الدوائر وليست شخصية، مضيفا: "ما فى نائب يعين ابنه أو ابنته أو أى قريب له، ولا أى وزارة تعطينا 10 تأشيرات تعيين للنواب ولا 5 ولا واحدة".



جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، تعقيبا على غضب رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية النائب محمد القصبي على ما نشر فى عدد من المواقع الإلكترونية أمس من عدم حضور النواب إلى الجلسات.



وقال القصبي: "تناولت بعض المواقع النواب وقضية غياب النواب، وأنا أود أن أسجل للتاريخ ما سجلته هذه القاعة لنواب الوطن من التزام ووفاء وعطاء، هذه القاعة وبرئاستكم ناقشت 515 قانونا، من الذى ناقش ووافق وأنهم نواب الشعب؟ هذا المجلس قدم 1505 طلبات إحاطة و1255 بيانا عاجلا و1934 اقتراحا برغبة".



وأضاف: "وبالأمس شهد المجلس ممارسة نيابية كان فيها الرأى والرأى الآخر ونتقبل أى ملحوظة من رئيس المجلس عندما يستدعى النواب من اللجان للوصول للقاعة، ولكن يا فندم لا يجب أن تستغل المواقع أن هؤلاء النواب يعلمون الواجب الوطنى المفروض عليهم".



وتابع: "أتقدم لعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالشكر وأسجل أن الطلبات التى يحملها نواب الشعب ليست شخصية بل للشعب وعلى الحكومة المزيد من التعاون، وأرفض أن تتناول أي جهة شرفاء مصر النواب الذين يتحملون مسئولية تاريخية لم يتحملها أحد من قبل".



ورد عبد العال بالتوضيح أن الأرقام التى ذكرها النائب أكثر من ذلك، حيث إن هناك أكثر من 517 مشروعا بقانون، بالإضافة إلى مئات الاتفاقيات الدولية، ولأول مرة فى تاريخ الدستور المصرى 2014 أن القوانين المكملة - وهى أغلب القوانين - بموافقة التلتين وإن لم تتوافر ما كان أى قانون سيمر".



وتابع: "أما بالنسبة لطلبات النواب فتكلمت كثيرا أن النواب يعملون لله والوطن، وأنا شخصيا طلباتى لدائرة الصعيد كلها شمال ووسط وجنوب كثيرة جدا لا يستجاب لها وأشعر بمرارة رئيس الائتلاف بشأن الطلبات المشروعة الخاصة بالدوائر وأبناء الوطن".

