شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويتجول داخل القطارات

تفقد المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل، محطة مصر، وذلك بعد أن انتهى من الاجتماع المغلق مع قيادات وعاملين هيئة السكة الحديد، للتعرف على مشكلات الهيئة على أرض الواقع وتجول داخل للقطارات الوقوف على حالتها.



وكان وزير النقل عقد اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بحضور رؤساء الشركات التابعة للهيئة لاستعراض خطة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة.



بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث جرار محطة مصر ثم أكد وزير النقل أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمة في مرفق السكك الحديدية مشيرا الى أن هيئة السكك الحديدية تعلن من اليوم بدء حملة شعارها الإنضباط في "مواعيد قيام ووصول القطارات وزيادة عوامل السلامة بمنظومة السكك الحديدية جودة الخدمة المقدمة للركاب".



وأشار: الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للعنصر البشري وإعادة تدريبه وتأهيله بما يمكنه من القيام بالعمل المنوط به وتقديم خدمة مميزة للركاب، لافتا إلى أن مبدأ الثواب والعقاب سيتم تطبيقه في كل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية وانه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.



منوها: إلى انه يسعى أن تكون هيئة السكك الحديدية مثالا للانضباط والتميز والجودة ويجب أن تتطور لتصبح واجهة مشرفة يفخر بها كل مصري مؤكدا أنه سيوفر كل السبل وسيتم اتخاذ كافة الآليات لتحقيق هذا الهدف الذي سيكون من أهم عوامل تحقيقه هو سواعد كافة العاملين والفنيين والمهندسين وكل العاملين بهيئة السكك الحديدية وانه سيواصل العمل ليلا نهارا مع العاملين بالسكة الحديد لتحقيق هذا الهدف مضيفا أن الدولة ستقدم كل الدعم المطلوب للنهوض بهذه المنظومة وتطوير الهيئة لتكون هيئة ناجحة يفخر بها كل مواطن مصري.



وأوضح الفريق كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد استكمال للمشروعات والتعاقدات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية مثل توريد ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب وتوريد ٦ قطارات جديدة وتوريد ٢٠٠ جرار جديد و٤٠ عربة قوى و٣٠٠ عربة لنقل البضائع واستكمال مشروعات الإشارات وتجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات.



