ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تنظيم لقاء جماهيري موسع لتشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:56 م
صدى البلد
أماني نوار
نظمت لجنة المرأة ذات اﻹعاقة لقاء جماهيريا موسعًا ضمن مبادرة النائبة هبة هجرس عضوة المجلس "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" .

وذلك بحضور ممثلى أربعة مؤسسات مجتمع مدني تعمل في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد وهي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "ADVANCE"، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعددًا من القانونيين ، وأمهات لأبناء ذوي إعاقات ذهنية وتوحد من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

فى البدلية وجهت الدكتورة هبه هجرس الشكر لكل أم لديها طفل أو طفلة من ذوى إعاقة ذهنية أو نمائية أو توحد لما تتحمله من معاناة وعبء فى سبيل مساندة وتقديم العون لذويهم كما وجهت الشكر للأمهات اللاتى حولن قضية ذوى اﻹعاقة من قضية خاصة الى قضية عامة بإنشائهن جمعيات أهلية إيجابية قامت بدور هام فى مساعدة المجتمع ككل كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس وأعضاءه لمساندتهم لقضية المرأة ذات اﻹعاقة بإنشاء لجنة دائمة للمرأة ذات اﻹعاقة بالمجلس.

وأشارت اﻷستاذة مها هلالى المقررة المناوبة للجنة المرأة ذات اﻹعاقة الى الندوة والتى تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة الامهات وذويهم من ذوى الاعاقة في المجالات المختلفة بالتعاون مع عددًا من الجمعيات الأهلية .

ودارت اهم المداخلات حول اقتراح برفع سن الحضانة للأبناء من ذوى الإعاقة لأكثر من 15 عاما نظرا لاحتياجهم الشديد لأمهاتهم بعد هذا السن ، ووعدت النائبة الدكتورة هبة هجرس بإضافة هذا المقترح وتضمينه بمشروع قانون الأحوال الشخصية.
تنظيم لقاء جماهيري موسع لتشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية
تنظيم لقاء جماهيري موسع لتشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية
تنظيم لقاء جماهيري موسع لتشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية

ترشيحاتنا

تقارير: زيدان يحدد أول صفقة لريال مدريد لعودة البطولات

إيران تستعد لإطلاق 4 مراحل جديدة بأكبر حقل غاز في العالم

فى ذكرى ميلادها .. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة سعاد نصر .. نوستالجيا

بشرى سارة لجماهير الأهلي ..اقرأ التفاصيل

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

4 توصيات نارية من الأعلى للإعلام لضبط أداء الإعلام الرياضي

الأهلي يضم وجهين جديدين لتدريبات فريق الكرة

تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

في أولى جولاته.. كامل الوزير يستمع لشكاوى المواطنين داخل محطة مصر .. فيديو

تقنية جديدة من آبل تمنع الشرطة من تتبع هواتفها

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

فيديو

محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو
فيديوجراف| البريطانيون أول من التقط سيلفى فى التاريخ
رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟