تنظيم لقاء جماهيري موسع لتشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية

نظمت لجنة المرأة ذات اﻹعاقة لقاء جماهيريا موسعًا ضمن مبادرة النائبة هبة هجرس عضوة المجلس "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" .





وذلك بحضور ممثلى أربعة مؤسسات مجتمع مدني تعمل في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد وهي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد "ADVANCE"، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعددًا من القانونيين ، وأمهات لأبناء ذوي إعاقات ذهنية وتوحد من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.





فى البدلية وجهت الدكتورة هبه هجرس الشكر لكل أم لديها طفل أو طفلة من ذوى إعاقة ذهنية أو نمائية أو توحد لما تتحمله من معاناة وعبء فى سبيل مساندة وتقديم العون لذويهم كما وجهت الشكر للأمهات اللاتى حولن قضية ذوى اﻹعاقة من قضية خاصة الى قضية عامة بإنشائهن جمعيات أهلية إيجابية قامت بدور هام فى مساعدة المجتمع ككل كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس وأعضاءه لمساندتهم لقضية المرأة ذات اﻹعاقة بإنشاء لجنة دائمة للمرأة ذات اﻹعاقة بالمجلس.





وأشارت اﻷستاذة مها هلالى المقررة المناوبة للجنة المرأة ذات اﻹعاقة الى الندوة والتى تستهدف مراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بحياة الامهات وذويهم من ذوى الاعاقة في المجالات المختلفة بالتعاون مع عددًا من الجمعيات الأهلية .



