نائب التجمع ناعيا نبيل زكي: كان مناضلا شريفا ومحترما

نعى النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع الأستاذ نبيل ذكي رئيس مجلس ادارة جريدة الأهالى والمتحدث الرسمى باسم حزب التجمع ورئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق الذي توفي اليوم.









أضاف نائب التجمع عن محافظة السويس أن نبيل زكي كان مناضلا حقيقيا وشريفا له دائما رؤية وطنية وصاحب فكر متميز وصاحب موقف فى كل القضايا التى تمر بها مصر او حزب التجمع مؤكدا أن رحيله هو خسارة للحركة الوطنية المصرية.









وكان قد أعلن محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع عن وفاة الكاتب الصحفى الكبير نبيل زكي المتحدث الرسمى لحزب التجمع صباح اليوم بمنزله فى روكسى عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض وهو أحد أبرز قيادات الحركة اليسارية وحزب التجمع.









وأكد فرج فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الراحل نبيل زكى كان يشعر بالتعب منذ شهر؛ حيث كان يجرى فحوصات طبية، إلا أنه على الرغم من ذلك كان يحضر إلى حزب التجمع لممارسة مهام عمله ، كما أنه كان يذهب إلى عمله فى المجلس الأعلى للصحافة.









وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع أنه جار تحديد موعيد جنازة الكاتب الراحل وموعد العزاء خلال ساعات ، بعد التواصل مع أسرة الكاتب الراحل والقيادى البارز بحزب التجمع.



