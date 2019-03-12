المصرف المتحد يحصد جائزة التميز للمصارف الرقمية العربية 2018

أعلن اتحاد المصارف العربية عن حصول المصرف المتحد على جائزة "التميز للمصارف الرقمية العربية 2018" للمرة الثانية علي التوالي، ضمن فعاليات منتدى "دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي" المنعقد بتونس ، برعاية البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.





وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد،في تصريحات له اليوم، إن الجائزة تعتبر شهادة بقدرة مصرفه على المنافسة وحصد الجوائز الإقليمية والمحلية في مجال تكنولوجيا البنكية والخدمات الذكية المقدمة للشركات والأفراد بكفاءة، موضحا أن الخدمات والحلول الرقمية تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب.



