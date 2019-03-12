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اقتصاد

المصرف المتحد يحصد جائزة التميز للمصارف الرقمية العربية 2018

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:47 م
اتحاد المصارف العربية
اتحاد المصارف العربية
محمد يحيي وأحمد عبد القوي
أعلن اتحاد المصارف العربية عن حصول المصرف المتحد على جائزة "التميز للمصارف الرقمية العربية 2018" للمرة الثانية علي التوالي، ضمن فعاليات منتدى "دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي" المنعقد بتونس ، برعاية البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

وقال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد،في تصريحات له اليوم، إن الجائزة تعتبر شهادة بقدرة مصرفه على المنافسة وحصد الجوائز الإقليمية والمحلية في مجال تكنولوجيا البنكية والخدمات الذكية المقدمة للشركات والأفراد بكفاءة، موضحا أن الخدمات والحلول الرقمية تتميز بالمرونة العالية والقدرة على جذب شريحة كبيرة من المجتمع خاصة فئة الشباب. 

وأشار مصطفى عبد الحميد،مساعد العضو المنتدب، إلى أن المصرف ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق مثل : إدارة الثروات والسيولة النقدية والتأجير التمويلي وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر،بالتعاون مع I-Score ليقدم خدمة الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة. 

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