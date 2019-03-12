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تنفيذ مناورة حريق منشآت بمبنى هيئة موانئ البحر الأحمر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:51 م
تنفيذ مناورة حريق
تنفيذ مناورة حريق على المنشآت
حسن غنيمة
شهدت اليوم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تنفيذ سيناريو المناورة حريق على المنشآت بمبنى ديوان الهيئة بالتنسيق بين موظفى الأمن بالهيئة و إدارة السلامة و الصحة المهنية للتعرف على درجة استعداد المنشأة فى مواقف الحريق المختلفة؛ حيث بدأ السيناريو بالإبلاغ عن حدوث حريق كهربائى فى أحد الأدوار بالمبنى الرئيسى .

وعلى الفور يتم فصل التيار الكهربائى عن لوح الكهرباء القريبة من الحدث وإخلاء جميع العاملين من المكاتب و توجيههم لمنافذ الخروج ووصول سيارة إسعاف لتقديم الإسعافات الأولية فى حالة حدوث إصابات ونقل الحالات الحرجة للمستشفيات القريبة وتم اقتحام المكان بواسطة فرد الاقتحام للتأكد من خلو المكان وتحديد مكان الحريق بدقة والبدء فى إجراءات المكافحة بواسطة جماعة الحريق المجهزين بالمعدات اللازمة للاطفاء و تم التعامل مع الحريق و السيطرة عليه باستخدام خراطيم الحريق و الطفايات و حصر الخسائر المادية والبشرية .

وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة على تفعيل خطة الطوارئ لتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الأزمات حال حدوثها والعمل على احتواء الأزمة أو الكارثة و السيطرة على الحدث بسرعة لاستعادة أنشطة العمل بصورة طبيعية فى اقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر مادية أو بشرية .

تنفيذ مناورة حريق منشآت بمبنى هيئة موانئ البحر الأحمر
تنفيذ مناورة حريق منشآت بمبنى هيئة موانئ البحر الأحمر

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