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أخبار البلد

التنمية المحلية تنهى الدورة التدريبية لتأهيل قيادات المستقبل.. الخميس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:55 م
اللواء محمد شعراوي
اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية
ايمان البكش
يستكمل قيادات المستقبل، آخر أسبوع في دورتهم التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لـ64 متدربا، حيث تحتفل وزارة التنمية المحلية بختام الدورة الخميس المقبل.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الجزء الأول من الدورة انتهى بنجاح ملحوظ وتحققت الأهداف المرجوة منه، مشيرًا إلى أن المشاركين أشادوا بالمستوى العلمى والعملى في الجزء الأول من الدورة وورش العمل التي تضمنتها لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين والأبحاث الجماعية التي قاموا بإعدادها لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها مما أدى إلى صقل مهاراتهم المعرفية ورفع وعيهم بكل ما هو جديد بالإدارة المحلية.

وركزت الدورات على آخر التطبيقات في كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي والقوانين التي تنفذها المحافظات مثل الخدمة المدنية والمشتريات الجديد والبناء الموحد، إضافة إلى صقل مهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وتنمية المهارات في إدارة الأزمات والتفاوض.

ومن المقرر أن من يجتازون الدورة التدريبية كاملة سيتم ترشيحهم لتولى مناصب قيادية في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء المدن والأحياء.

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