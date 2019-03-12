شاهد.. الإمارات قبلة رواد الثقافة والإبداع في موسم دبي الفني

قال رئيس لجنة موسم دبى الفني، وليد موسى، إن موسم دبي الفني ينعقد في كل عام في شهري مارس وابريل، مشيرا إلى أن المعرض مليء بالفنون المختلفة كما سيضم فعاليات جديدة هذا العام.



وأوضح موسى خلال لقاء له ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد الإخبارية، أن معرض "السكة" الفني يشهد احتفال بشتى أنواع الفنون، الفنية والبصرية، مؤكدًا أن التسامح سيكون عنوان المعرض لهذا العام.



وأشار موسى إلى أن المعرض يأتي تحت رعاية سمو الشيخة، لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي للثقافة"، وينطلق الموسم بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الرئيسية مثل "مهرجان طيران الإمارات للآداب"، يليه أسبوع الفن الذي يضم "معرض سكة الفني" الذي تنظمه دبي للثقافة ومبادرة "آرت دبي".



