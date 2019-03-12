ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. الإمارات قبلة رواد الثقافة والإبداع في موسم دبي الفني

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:50 م
صدى البلد
توك شو
قال رئيس لجنة موسم دبى الفني، وليد موسى، إن موسم دبي الفني ينعقد في كل عام في شهري مارس وابريل، مشيرا إلى أن المعرض مليء بالفنون المختلفة كما سيضم فعاليات جديدة هذا العام.

وأوضح موسى خلال لقاء له ببرنامج "يوم جديد" على فضائية الغد الإخبارية، أن معرض "السكة" الفني يشهد احتفال بشتى أنواع الفنون، الفنية والبصرية، مؤكدًا أن التسامح سيكون عنوان المعرض لهذا العام.

وأشار موسى إلى أن المعرض يأتي تحت رعاية سمو الشيخة، لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة "دبي للثقافة"، وينطلق الموسم بتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية الرئيسية مثل "مهرجان طيران الإمارات للآداب"، يليه أسبوع الفن الذي يضم "معرض سكة الفني" الذي تنظمه دبي للثقافة ومبادرة "آرت دبي".

ترشيحاتنا

ميدو يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي

ع البيتش.. أحدث صيحات حفل تخرج طلبة تجارة الزقازيق

الوزير لقيادات السكة الحديد: آخر مرة هنتقابل في المكاتب.. وهنفطر في رمضان على الرصيف ..فيديو

تقنية جديدة من آبل تمنع الشرطة من تتبع هواتفها

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

ضبط المتهم في واقعة تهريب عظام آدمية أثرية بمطار القاهرة.. صور

الصدفة تقود لاعتقال سائق تاكسي بعد 10 سنوات من اغتصابه سيدتين.. فيديو

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

تدخل الإخوان وقطر وتركيا في مستقبل الجزائر يثير مخاوف فرنسا

جروبات أولياء الأمور تصدر بيانا موحدا للمطالبة بمنع الاحتفال بعيد الأم في المدارس

كيم كاردشيان تستأجر منزلا لـ سجين.. تفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

فيديو

محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو
فيديوجراف| البريطانيون أول من التقط سيلفى فى التاريخ
رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟