ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة الأمريكية تزور محطة معالجة مياه روض الفرج

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:49 م
القاىم بأعمال السفير
القاىم بأعمال السفير الامريكي
محمود نوفل
زار القائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر وممثلون آخرون للسفارة من بينهم مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين والملحق الزراعي الإقليمي الأول ماريانو بيلارد محطة معالجة مياه الصرف الرئيسية في روض الفرج في 12 مارس 2019.

وكانت الحكومة الأمريكية قد وفرت دعمًا قيمته 85 مليون دولار في عام 1986 من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتوسعة لمحطة معالجة المياه الرئيسية في روض الفرج من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ولا تزال المحطة تخدم الملايين من سكان القاهرة الكبرى. كما استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978 أكثر من 3.8 مليار دولار للمساعدة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مصري في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منطقة الدلتا ووادي النيل وشبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى تحسين الظروف الصحية والبيئية بشكل مباشر.

وناقش القائم بأعمال السفارة أنشطة الوكالة الأمريكية الحالية والأنشطة المخطط لها في قطاع المياه مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والسيد مصطفى أحمد الشامي، رئيس شركة مياه شرب القاهرة والتقى بالمهندسين والعاملين في المحطة، وقد ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2004 الحكومة المصرية في إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي كيان وطني شامل لتوحيد وإدارة شركات مرافق المياه المحلية، وكذلك جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، كما أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا برنامجًا لتعزيز القدرات المؤسسية والإطار السياسي والقانوني والتنظيمي لتوزيع المياه والوصول إليها.

وقد صرّح القائم بالأعمال جولدبرجر قائلًا: "إن هذه المنشأة، وكثير من المنشآت، تمثّل التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب المصري الذي نشاطره روابط الصداقة والتعاون القوية في العديد من المجالات"، وأضاف "نخطط لمواصلة أنشطتنا في قطاع المياه في مصر بالشراكة مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي".

وتتطلع السفارة إلى الاحتفال بيوم المياه العالمي في 22 مارس الجاري وفي ذلك اليوم سنسلط الضوء على إسهاماتنا في المساعدة على إتاحة المياه النظيفة للمصريين، وشريكنا الرئيسي في هذا الجهد هي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونحن نثّمن غاليًا خبراتها وكفاءتها كما نقدر إدارة مصر الحكيمة لمواردها المائية الثمينة.

ترشيحاتنا

محمد شبانة يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب دوري الدرجة الثالثة

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غدا على تلك المناطق.. فيديو

تدخل الإخوان وقطر وتركيا في مستقبل الجزائر يثير مخاوف فرنسا

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

تقارير: زيدان يحدد أول صفقة لريال مدريد لعودة البطولات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

رد مؤثر من الحضري على شائعات خلافه مع مدرب النجوم

الحكم على حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي 30 أبريل

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

كيم كاردشيان تستأجر منزلا لـ سجين.. تفاصيل

نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

فيديو

محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو
فيديوجراف| البريطانيون أول من التقط سيلفى فى التاريخ
رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟