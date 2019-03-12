بدء تسليم شقق مشروع آي سيتي بالقاهرة





كشف المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، عن بدء تسليم شقق مشروع اي سيتي بالقاهرة الجديدة والذي تنفذه الشركة على 500 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المقبل.



وأوضح سليمان خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد بدء تسليم الوحدات السكنية وتشغيل جزء من الخدمات بالمشروع.



وأكد أن تجربة الشراكة مع الدولة جيدة ومفيدة للمطور والدولة في نفس الوقت، ودليل نجاحها أن الدولة طرحت مراحل متعددة من الشراكة مع القطاع الخاص وأصبحت لها الأولوية القصوى بالنسبة للطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن ماونتن فيو كانت أول تجربة شراكة عقب المؤتمر الاقتصادي.





