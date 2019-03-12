ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

بدء تسليم شقق مشروع آي سيتي بالقاهرة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:48 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم


كشف المهندس عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، عن بدء تسليم شقق مشروع اي سيتي بالقاهرة الجديدة والذي تنفذه الشركة على 500 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المقبل.

وأوضح سليمان خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد بدء تسليم الوحدات السكنية وتشغيل جزء من الخدمات بالمشروع.

وأكد أن تجربة الشراكة مع الدولة جيدة ومفيدة للمطور والدولة في نفس الوقت، ودليل نجاحها أن الدولة طرحت مراحل متعددة من الشراكة مع القطاع الخاص وأصبحت لها الأولوية القصوى بالنسبة للطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن ماونتن فيو كانت أول تجربة شراكة عقب المؤتمر الاقتصادي.


ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

بعد رفض طلبك للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على خطوات التظلم

الحكم على حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي 30 أبريل

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

تشكيل ريال مدريد المتوقع بعد عودة زيدان

رد مؤثر من الحضري على شائعات خلافه مع مدرب النجوم

الشيخ تحول إلى «فرفور».. أمل تخلع زوجها: حلق ذقنه وأجبرني على النقاب

أغانيها أغضبت الصهاينة.. عندما أصدرت إسرائيل حكم الإعدام على أم كلثوم!

الأرصاد تحذر من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ..فيديو

الأزهر يحذر من فعل تقع فيه كثير من الزوجات يحرمهن من دخول الجنة

إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بمطار القاهرة

نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 43" بالجيش الثانى.. صور

فيديو

محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو
فيديوجراف| البريطانيون أول من التقط سيلفى فى التاريخ
رئيس جامعة سوهاج: الإعلام له دور في تنمية الصعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟