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اقتصاد

رئيس MIPIM 2019: المشاركة الأولى لمصر بالمعرض مشرفة ومتميزة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:41 م
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر
آمنة عبدالعظيم
أكد كريستوف شوب، الرئيس التنفيذى لمعرض "MIPIM 2019 - ميبم 2019"، والمُقام حاليًا بمدينة كان الفرنسية، خلال كلمته فى افتتاح الجناح المصري المشارك في المعرض، أن المعرض يساعد في صناعة الاستثمار العقاري، موضحًا أن المشاركة الأولى للدولة المصرية بالمعرض، مشاركة مشرفة ومتميزة.

وأشاد الرئيس التنفيذى للمعرض، بالمشروعات التي تشارك بها وزارة الإسكان المصرية في المعرض، والتى تدل على مدى التقدم الذى تحققه الدولة المصرية فى مجال الاستثمار العقارى، مشيرًا إلى أن المعرض يُعد المنصة العالمية للاستثمار العقارى، ويعرض أهم المشروعات على مستوى العالم، من مختلف الدول، كما يعرض التكنولوجيات المُستخدمة فى تنفيذها، ويشارك به كبرى الشركات والصناديق العقارية والاستثمارية.

من جانبه توجه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بالشكر للمسئولين عن تنظيم المعرض، موضحًا أن الدولة المصرية تشارك للمرة الأولى فى هذا المعرض العقارى الدولى، والذى يُعد المنصة العالمية للاستثمار العقارى، وفرصة لتسويق المشروعات المصرية.

وأكد المهندس خالد عباس، أن الاختيار المتميز لموقع الجناح المصرى بالمعرض، يُعد من أهم العوامل لنجاح المشاركة المصرية، من خلال عرض المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حاليًا.

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