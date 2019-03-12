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بين الناس

أهالى الطوابق بفيصل يطالبون بحل مشكلات القمامة وانقطاع المياه.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:05 م
تلال قمامة بشارع
تلال قمامة بشارع فيصل
أحمد قطب _ أشرف العمدة
يعانى أهالى منطقة الطوابق بفيصل من انتشار القمامة، ومياه الصرف الصحى بالشوارع، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات بالمنطقة.

رصدت عدسة "صدى البلد" مشكلات سكان شارع الفادي بالطوابق بفيصل، فقال أحمد محمد، إن "المشكلة تأتي في تجميع القمامة في تقاطع شارع الفادي وشارع كعابيش"، موضحا أنه لا يوجد صناديق لتجميع القمامة بالمنطقة بأكملها.

وأضاف مينا أشرف، أحد سكان المنطقة، أن "المياه تنقطع أيضا يوميا من الساعة 12 مساء حتى الساعة 3 صباحا ثم يتم قطعها مرة أخرى بعد الساعة 12 ظهرا".

وأكد منتصر أيمن، أن "من أهم المشكلات التي تواجه سكان شارع الفادي هي الصرف الصحي، لافتا إلى ضرورة تغيير مواسير الصرف الصحي بالشارع لاستيعاب التضخم السكاني بالمنطقة".

طالب محمد بسيوني، المسئولين "بسرعة الاستجابة لشكاوى سكان شارع الفادي وتوفير صناديق تجميع القمامة، بالإضافة إلى عدم قطع المياه مرة أخرى وتغير مواسير الصرف الصحي بالمنطقة".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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