طلاب ابتدائي يكتشفون تاريخ العائلة المقدسة في شجرة مريم.. صور

استقبلت منطقة شجرة مريم التابعة لمنطقة آثار وسط القاهرة اليوم، الثلاثاء، مجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية من مدرسة هدي شعراوي التابعة لمنطقة المطرية التعليمية.



وكان في استقبالهم أحمد السيد مدير شجرة مريم، في إطار دعم الأنشطة الطلابية التثقيفية والدور التعريفي لشباب المستقبل بحضارة بلادهم الغالية.



وقال مدير شجرة مريم أن الطلاب عبروا عن سعادتهم البالغة بزيارة الشجرة المقدسة، والتي تعد من أبرز محطات العائلة المقدسة في مصر وتشهد كثافة في الزيارات خاصة في الفترة الأخيرة، بفضل الاهتمام الذي توليه وزارة الأثار وقطاع الأثار الإسلامية لها.



وخلال الزيارة تعرف الطلاب علي تاريخ الشجرة، كما شاهدوا وتعرفوا على محطات العائلة المقدسة من خلال مجموعة صور معروضة في المتحف الخاص بالشجرة.