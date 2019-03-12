خالد قمر يتقدم للاتحاد السكندري بهدف على الجونة بالشوط الأول

تقدم فريق الاتحاد السكندري على منافسه الجونة بنتيجة هدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب "الجونة" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.



جاء الهدف من ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها الغندور ليخطف خالد قمر المدافعين ويسجل برأسه هدف التقدم في الزاوية القريبة معلنا تفوق الاتحاد.



ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الثامن بالدوري برصيد 29 نقطة.



