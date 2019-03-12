النواب يوافق نهائيًا على تعديلات مزاولة مهنة الطب لتصبح 5 سنوات بدلا من 6.. والتصالح مع مخالفات البناء

تطبيق مزاولة مهنة الطب يبدأ من خريجى ديسمبر 2019

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء





وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل قانون 415 المعروف باسم "قانون مزاولة مهنة الطب" بعد موافقة البرلمان على طلب مداولة تقدمت به الحكومة لتعديل المادتين الأولى والثالثة، وإضافة مادة 3 مكرر.وعرضت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، التعديلات المطلوبة، وهي السماح باجتياز الامتحان القومي التأهيلي لمزاولة مهنة الطب خلال سنوات الدراسة عن كل عام دراسي، أو إعطاء الطالب الفرصة في اجتياز الاختبار في آخر مدة الامتياز.وأوضحت الوزيرة فيما يخص المادة 3، أنه سيتم تطبيق القانون (اختبارات مزاولة المهنة) ابتداء من خريجي ديسمبر 2019، على أن يبدأ الاختبار لهم في مارس 2020.من جانبه وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري الصحة والتعليم العالي، وما بذلاه من جهود للنهوض بمهنة الطب، وتمسكهما بالمعايير والمحددات الدستورية، لكشف الغموض الذي اعترى مشروع القانون عند تقديمه، وقال إن الإيضاحات التي قدمها الوزيران كانت كافية لإزالة هذا الغموض.وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تحاور مع وزير التعليم العالي، أمس الأول، وتوصلا لإزالة الغموض عن النصوص التي اعترت النص الحكومي، وقال إن التعديلات التي تقدمت بها الحكومة خلال الجلسة مهمة جدًا، وكشفت الكثير من الغموض، وإلا كانت وزيرة الصحة لتمتحن هي الأخرى امتحانات مزاولة مهنة الطب، إذا استمر النص السابق للحكومة، وقال:" إذا كان كل الأطباء سيدخلون امتحان مزاولة المهنة.. فمن سيختبرهم جميعًا.. ففاقد الشيء لا يعطيه"، ولكن بعد تعديل النص، تم إزالة الغموض وحدث الإنضباط للنص، وهو ما يحرص عليه البرلمان.وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على إضافة فقرة "سواء تمت إجتياز الاختبارات اللازمة خلال فترة دراسته الجامعية أو بعدها"، للمادة الأولى، ومادة أخرى 3 مكرر وهي: "يعمل بأحكام المادة 3 من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019. "ويقضي تعديل القانون بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ويتضمن التعديل أيضا أن يكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة السماح باجتياز الامتحان القومي التأهيلي لمزاولة مهنة الطب خلال سنوات الدراسة عن كل عام دراسي، أو إعطاء الطالب الفرصة في اجتياز الاختبار في آخر مدة الامتياز علي أن يعمل بأحكام المادة 3 من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019.كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وذلك بشكل نهائي.ونص المشروع، على أن يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، على أن يكون البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة، خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر، على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط، كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة بكل محافظة، لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.وأجاز القانون تقسيط القيمة على النحو، الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية من قيمة التصالح، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3%، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.أجاز القانون التصالح في الأعمال، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.