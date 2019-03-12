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منوعات

الصدفة تقود لاعتقال سائق تاكسي بعد 10 سنوات من اغتصابه سيدتين.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:04 م
الصدفة تقود لإعتقال
الصدفة تقود لإعتقال سائق تاكسي اغتصب سيدتين
أحمد شريف
بعد عشر سنوات من الهرب ألقي القبض على سائق تاكسي اغتصب فتاة بعمر الـ15 عامًا، ليتم استجوابه أمام الشرطة في مشهد درامي سجلته إحدى حلقات البرنامج البريطاني "24 Hours in Police Custody".

ويظهر البرنامج المذاع على القناة الرابعة البريطانية، لقطات لشيبو أحمد، البالغ من العمر 36 عامًا، من مدينة لوتون الإنجليزية، وهو يتم استجوابه بعد اعتقاله أخيرًا في سبتمبر 2017، بعد عقد من ارتكابه للجرائم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

ففي عام 2007، ذكرت فتاة وامرأة تبلغ من العمر 15 عامًا، 22 عامًا، أنهما تعرضا للاغتصاب من قبل سائق سيارة أجرة، لتجمع الشرطة بعدها أدلة الحمض النووي في ذلك الوقت وتكتشف أنها مرتبطة، لكنها لم تكن قادرة على مطابقة العينة مع أحد المشتبه بهم.

ومع ذلك، عندما تم مسح الحمض النووي لسائق التاكسي المتهم بعد الإبلاغ عن حادث داخلي في عام 2017، تمكنت الشرطة من ربطه بالهجمات واستدعائه للاستجواب، ليتضح بأنه من أقدم على اغتصاب السيدتين بعد عقد من اغتصابهما.

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