ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

وصلة مزاح تحت القبة بين نائب وزعيم الأغلبية حول أزمة قصب السكر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:30 م
عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
محمود فايد
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مداعبة بين النائب فتحي قنديل، ورئيس ائتلاف دعم مصر حول أسعار القصب، وذلك إبان مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة عز الدين أبو ستيت.

البداية كانت بتوجيه النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، عتابا لرئيس المجلس بعدم اهتمامه هذا العام بأسعار قصب السكر رغم التكلفة العالية له بخلاف السنوات الماضية، ورغم كونه نائبا صعيديا، ليعقب عليه رئيس المجلس: "أنا سبت الموضوع ده لرئيس الائتلاف عبد الهادي القصبي" ليعقب النائب فتحي قنديل: "رئيس الائتلاف مش يعرف حاجة عن القصب.. هو يشرب عصير قصب بس".

وتدخل رئيس الائتلاف بقوله: "إزاي رئيس الائتلاف مايعرفشي حاجة عن القصب.. يا سيادة النائب... أنا القصبي نفسه"، فيما ضجت القاعة بالضحك.

وعاد النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، لتأكيد ضرورة أن تعمل الحكومة علي وضع تسعير عادل لقصب السكر.

ترشيحاتنا

سمية الخشاب تثير ضجة بإطلالة جذابة وجسم ممشوق

الإمارات تتدخل لحل كارثة الطائرة الإثيوبية

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

بعد علاقة غير شرعية.. مصري يحاول خطف فلبينية بالكويت ويقتل رضيعها

زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

إيران تستعد لإطلاق 4 مراحل جديدة بأكبر حقل غاز في العالم

تقارير: زيدان يحدد أول صفقة لريال مدريد لعودة البطولات

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

ننشر أسباب إلغاء احتكار Bein Sports لمباريات السعودية.. فيديو

جزار إمبابة قتل صبيه بـ "ساطور" لوقوعه في حب ابنته ورغبته في الزواج منها

تشكيل ريال مدريد المتوقع بعد عودة زيدان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

فيديو

رئيس شعبة الذهب بالفيوم: حركة البيع والشراء تعاني ركودا.. فيديو
فيديوجراف.. أصوات الكون حقيقة ترصدها ناسا
شاهد.. لعبة استميشن تتحول إلى رياضة لها دوري وبطولات
عمر الجلا: السفر بشكل عام يكسب الشخص أشياء في ذاته.. فيديو
محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟