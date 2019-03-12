وصلة مزاح تحت القبة بين نائب وزعيم الأغلبية حول أزمة قصب السكر

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مداعبة بين النائب فتحي قنديل، ورئيس ائتلاف دعم مصر حول أسعار القصب، وذلك إبان مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة عز الدين أبو ستيت.



البداية كانت بتوجيه النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، عتابا لرئيس المجلس بعدم اهتمامه هذا العام بأسعار قصب السكر رغم التكلفة العالية له بخلاف السنوات الماضية، ورغم كونه نائبا صعيديا، ليعقب عليه رئيس المجلس: "أنا سبت الموضوع ده لرئيس الائتلاف عبد الهادي القصبي" ليعقب النائب فتحي قنديل: "رئيس الائتلاف مش يعرف حاجة عن القصب.. هو يشرب عصير قصب بس".



وتدخل رئيس الائتلاف بقوله: "إزاي رئيس الائتلاف مايعرفشي حاجة عن القصب.. يا سيادة النائب... أنا القصبي نفسه"، فيما ضجت القاعة بالضحك.



وعاد النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب، لتأكيد ضرورة أن تعمل الحكومة علي وضع تسعير عادل لقصب السكر.

