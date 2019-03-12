ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

%39 لمشروعات البنية التحتية.. أين تذهب أموال التصالح فى مخالفات البناء؟

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:09 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
أمينة الدسوقى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث نص القانون على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وكشفت المادة 8 عن مصير تلك الأموال المحصلة من طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث تؤول جميعها للخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

ترشيحاتنا

شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويتجول داخل القطارات

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

الوزير لقيادات السكة الحديد: آخر مرة هنتقابل في المكاتب.. وهنفطر في رمضان على الرصيف ..فيديو

ساليف كوليبالي للاعبي الأهلي : حاربوا من أجل فرحة جمهوركم

4 توصيات نارية من الأعلى للإعلام لضبط أداء الإعلام الرياضي

شاهد ... سيدة تنسى طفلها في المطار وموقف رجولي من قائد الطائرة

والد باحث مفقود فى حادث الطائرة الإثيوبية: عاوز جثة ابني لدفنها بمصر

الأهلي يضم وجهين جديدين لتدريبات فريق الكرة

شاهد.. إحباط تهريب 6.5 طن حشيش داخل مركب صيد في المياه الإقليمية

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

فيديو

علي السيد: وزير النقل الجديد صاحب تجارب وإنجازات عظيمة
الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو
علي السيد: تحديد غرامة التصالح في المباني المخالفة يغلق باب الفساد
تعرف على حقيقة هدم المساجد الأثرية.. فيديو
فيديوجراف | قلب الأم خذلها.. سعودية تنسى رضيعها بالمطار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟