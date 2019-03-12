اتفاقية كندية جديدة لدعم جهود مصر في النمو الاقتصادي

شهد السفير جيس داتون، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة التنمية الصغيرة والمتوسطة (msmeda) ومنظمة العمل الدولية التي تهدف إلى تسهيل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم، خصوصا دعم مصر وجهودها التنموية، وذلك في إطار برنامج المساعدة الدولية الذي تموله كندا.



وقال سفير كندا في القاهرة، خلال كلمته أثناء توقيع مذكرة التفاهم: «تماشيا مع سياسة كندا للمساعدة الدولية، نواصل دعم جهود مصر الرامية الى ضمان النمو الاقتصادي المستدام على نطاق واسع، مع التركيز بشكل خاص على المرأة».



وأضاف: «ونحن ندعم الجهود المبذولة للتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق الازدهار لجميع المصريين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030».



وتابع: «يسرني أن أشهد حفل توقيع اليوم مع اثنين من الشركاء الإنمائيين، وهما منظمة العمل الدولية ومنظمة التنمية الدولية. ومن المشجع أن نرى هذين الشركاء الانمائيين الذين يعملون معا في دورة التدريب الرئيسية هذه لتشجيع رواد الأعمال المصريين على بدء الأعمال التجارية الخاصة بهم».



وأكد: موضوع هذا البرنامج التدريبي - ريادة الأعمال - هو عنصر رئيسي في المساعدة الإنمائية في كندا في مصر والتي تركز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة ومهارات التوظيف».