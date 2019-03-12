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ديني

مفتي الجمهورية يبحث التعاون مع وفد من الجامعة الإسلامية بجزر المالديف

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:39 م
المفتي يستقبل وفدا
المفتي يستقبل وفدا من جامعة المالديف الإسلامية
محمد شحتة
استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفدًا من الجامعة الإسلامية بجزر المالديف برئاسة الدكتورة عائشة عبدالستار، رئيس الجامعة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء والجامعة.

واستعرض المفتي خلال اللقاء، نشأة دار الإفتاء المصرية وإداراتها المختلفة وما تقوم به من مجهودات من أجل تقديم صحيح الدين للناس، وكذلك تجربتها في مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه.

وأبدى "علام" استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للجامعة الإسلامية بجزر المالديف، واستقبال خريجي الجامعة الإسلامية للالتحاق ببرامج تدريب المفتين في الدار.

من جانبها، أشادت الدكتورة عائشة عبدالستار رئيس الجامعة الإسلامية بجزر المالديف بمجهودات دار الإفتاء المصرية، وما حققته من إنجازات خاصة خلال السنوات الماضية، مما جعلها قِبلة لطلبة الفتوى الصحيحة من مختلف البلدان، مبدية تطلع الجامعة الإسلامية في المالديف للاستفادة من خبرات الدار وإرسال خريجي الجامعة للتدريب على مهارات الإفتاء ومواجهة التطرف.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الوفد درع الجامعة الإسلامية لفضيلة المفتي، الذي أهداهم درع دار الإفتاء وموسوعة الفتاوى في 46 مجلدًا.

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