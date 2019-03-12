محافظ مطروح يتابع أعمال تنفيذ كورنيش الأبيض الجديد

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح طريق كورنيش الأبيض الجديد لمتابعة الأعمال وللوقوف على معوقات وعقبات استكمال الطريق السياحي الجديد الممتد من شاطئ كليوباترا إلي شاطئ الأبيض ليكون متنفسا جديدا لأهالى وزوار مطروح ومنطقة جذب سياحي واستثماري للمحافظة.



ووجه الغرابلي بضرورة وضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة الدالة على الطريق من أماكن انتظار ومحاور ودورانات مرورية وغيرها.



كما شدد محافظ مطروح على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتفادي وتذليل العقبات لسرعة إنهاء الأعمال قبل بداية موسم الصيف القادم.



وأشار الغرابلي إلي سرعة وضع مخطط لإنشاء ممشي من وإلى حمام كليوباترا ورفع كفاءة منطقة حمام كليوباترا وتمهيد الطريق ليكون أيقونة سياحية حضارية وفق المخطط لجذب الاستثمار.



رافق محافظ مطروح خلال الجولة مسئولو الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية والعميد أحمد الإسكندراني رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.