قافلة جامعة المنصورة المتكاملة جسور الخير 2 تنهى عملها فى مدينة الطور

اختتمت القافلة المتكاملة جسور الخير ٢ جامعة المنصورة عملها، اليوم الثلاثاء، في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء واتجهت لاستكمال عمل القافلة في مدينة رأس سدر.



وكانت جامعة المنصورة قامت بتوجيه قافلة جسور الخير ٢ إلي محافظة جنوب سيناء (الطور ورأس سدر) في الفترة من ٩ حتى ١٣ مارس، وتتكون القافلة من ٣٦ عضوا برئاسة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عادل التابعي عميد طب بيطري مدير فني للقافلة والدكتور حمدي القليوبي مدير إداري والدكتور أشرف جبريل نائب فني والدكتور إيمان أحمد أبو الفضل نائب إداري للقافلة والدكتور صالح سعدة وكيل كلية الزراعة نائب فني للقافلة والدكتور عبد المنعم منتصر نائب فني.



كما تتضمن لفيفا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات جامعة المنصورة وأطباء من مستشفى الطلبة الجامعي وبالتعاون مع شركة سيديكو وفاركو للأدوية ومديرية الطب البيطري بالدقهلية.



كما تم توقيع الكشف على ٢١٩٠ حالة في مختلف التخصصات ( الجراحة والباطنة والرمد والأنف والأذن وجراحة المسالك والصدر والأسنان والنساء والتوليد والأطفال والجلدية والقلب والمخ والأعصاب وأشعة وصيدلة".



كما قامت القافلة الزراعية بزيارة ٨ مواقع كالتالى والتى تضمنت صوب زراعية ومزارع أسماك وآبار للمياه، حيث تم عمل زيارة للمواقع وادى الطور ومزرعة ذكرى ابو بريك مانجو بمساحة ٤٠ فدانا، مزرعة سلمان ابوبريك مانجو بمساحة ٤٠ فدانا، مزرعة احمد عبد النبى أسماك، صوب زراعية برسيم حجازى، شعير بمساحة ٣٠ فدانا، مزرعة على عبد النبى أسماك، برسيم حجازى بمساحة ٣٠ فدانا، سهل القاع ومزرعة سالم سمحان زيتون رمان نخيل اسماك بمساحة ٣٠٠ فدان، المركز الإرشادى بئر أبو كلام زيتون رمان بصل أسماك بمساحة ٣٠ فدانا، مزرعة الـ ٥٠ فدانا مديربة الزراعة بجنوب سيناء زيتون رمان صوب زراعية بمساحة ٥٠ فدانا، مزرعة المغربى بالطور مزرعة نموذجية بها عنب زيتون اسماك تين شوكى قمح فول بلدى صوب زراعية بمساحة ٣٥٠ فدانا.



كما قامت القافلة البيطرية بتقديم الخدمات البيطرية والكشف على الأنواع المختلفة من الثروة الحيوانية وتم زيارة وادي الطور حيث مزارع الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام وجمال وطيور حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف علاج بالمجان للحالات المصابة وتم الكشف على إجمالى 2939 من الحيوانات، كما تم تقديم إرشاد وتوعية بيطرية حول التغذية والتربية ورعاية الحيوان طبقا للظروف الصحراوية وكان عدد الحيوانات التي تم الكشف عليها كالآتي ١٧٠ بقرة، ٦٤٠عجول تسمين ، ٩٠٠ أغنام وماعز، ٩خيول، ١١ جمال ، ١٢٠٠ طيور ، ٩ كلاب حراسة.