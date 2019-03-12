محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير شارع الريفية وألسنة حماية الشواطئ

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ألسنة حماية الشواطئ المقامة حديثا بمدينة مرسى مطروح، موجها بضرورة إنارتها حتى تكون المحافظة في أبهى صورها.



وشدد "الغرابلي" على هيئة حماية الشواطئ بسرعة الانتهاء وإعادة الشيء لأصله قبل بداية موسم الصيف.



كما وجه بإزالة جميع الإشغالات بالكورنيش وعدم التعدي على حرم الرصيف لتيسير حركة السير للمشاة، مشددا على عدم إصدار أي تراخيص جديدة.



وتفقد محافظ مطروح شارع الريفية وشارع المطار لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية وتطوير الشوارع، ووجه بضرورة تعاون جميع الجهات التنفيذية في تذليل كافة العقبات لسرعة إنجاز الأعمال قبل بدء موسم الصيف.