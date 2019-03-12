قومي المرأة بسيناء يناقش كيفية مكافحة الفساد

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء، ندوة بعنوان "الشمول المالي وكيفية مكافحة الفساد" حاضرت فيها آمال زيدان؛ نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات بالعريش؛ وعضو المجلس القومى للمرأة.



وخلال الندوة، تم توضيح معنى الشمول المالي؛ وأهم الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للمواطن بشمال سيناء عامة والمرأة السيناوية خاصة.



وقالت "زيدان"، إن جهاز تنمية المشروعات سينفذ معرضا للمنتجات اليدوية من 19 حتى 21 مارس الجاري بمناسبة أعياد المراة والأم بمقر نقابة المهندسين بالعريش، وسيقام معرض آخر في نهاية أبريل المقبل بعنوان "أهلا رمضان" بمناسبة أعياد سيناء وشهر رمضان.



وأضافت أن مصر حصلت على جائزة المساواة بين الجنسين ( الختم الذهبى) ممثلة فى المجلس القومى للمرأة؛ وجهاز تنمية المشروعات؛ والتي نظمها البرنامج الانمائي للامم المتحدة).. وهي أول دولة في الوطن العربي تحصل عليها بعد ألمانيا.