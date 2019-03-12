ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قومي المرأة بسيناء يناقش كيفية مكافحة الفساد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:49 م
ندوة
ندوة
احمد صالح
نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء، ندوة بعنوان "الشمول المالي وكيفية مكافحة الفساد" حاضرت فيها آمال زيدان؛ نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات بالعريش؛ وعضو المجلس القومى للمرأة.

وخلال الندوة، تم توضيح معنى الشمول المالي؛ وأهم الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للمواطن بشمال سيناء عامة والمرأة السيناوية خاصة.

وقالت "زيدان"، إن جهاز تنمية المشروعات سينفذ معرضا للمنتجات اليدوية من 19 حتى 21 مارس الجاري بمناسبة أعياد المراة والأم بمقر نقابة المهندسين بالعريش، وسيقام معرض آخر في نهاية أبريل المقبل بعنوان "أهلا رمضان" بمناسبة أعياد سيناء وشهر رمضان.

وأضافت أن مصر حصلت على جائزة المساواة بين الجنسين ( الختم الذهبى) ممثلة فى المجلس القومى للمرأة؛ وجهاز تنمية المشروعات؛ والتي نظمها البرنامج الانمائي للامم المتحدة).. وهي أول دولة في الوطن العربي تحصل عليها بعد ألمانيا.

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة الفترة المقبلة ..فيديو

تعرف على طلب منتخب تونس من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

ع البيتش.. أحدث صيحات حفل تخرج طلبة تجارة الزقازيق

هل يجوز جمع الصلوات الخمس بعد العودة من العمل؟ فيديو

الصدفة تقود لاعتقال سائق تاكسي بعد 10 سنوات من اغتصابه سيدتين.. فيديو

30 مصريا يستغيثون بالسفارة بعد واحدة من أبشع عمليات النصب في الكويت

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مخدر الشيطان.. الداخلية تحكم قبضتها على أوكار تصنيع الاستروكس

تدخل الإخوان وقطر وتركيا في مستقبل الجزائر يثير مخاوف فرنسا

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

البطلة الأولى للمرأة والساطور.. صعيدية علمت النساء ذبح وتقطيع أزواجهن في أكياس بلاستيك

تفاصيل جديدة عن الضحايا المصريين في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

فيديو

شاهد.. لعبة استميشن تتحول إلى رياضة لها دوري وبطولات
عمر الجلا: السفر بشكل عام يكسب الشخص أشياء في ذاته.. فيديو
محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟