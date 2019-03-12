سياحة البرلمان تناقش معوقات المستثمرين السياحيين في نويبع وطابا

عقدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، اجتماعًا اليوم، لمناقشة المشاكل والمعوقات والسلبيات التى تواجه المستثمرين السياحيين في منطقتى نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء.



وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، إن الهدف من تنشيط السياحة هي إحداث النمو والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى وجود مناطق استثمارية مثل نويبع وطابا بـ "تموت من 20 سنة"، الأمر الذى يستلزم وقفة جادة في هذا الموضوع.



واستطرد: "قرارات وزارة المالية بشأن القطاع السياحي، مجحفة مثل الضريبة العقارية، وهناك عدد من المعوقات التى تعوق النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم للاقتصاد الوطني، وبالتالى يجب إعداد دراسة بحجم ضريبة الدخل التى كانت تتحصل عليها المالية إبان فترة انتعاش السياحة، وهو أضعاف ما تريد المالية تحصيله من الضريبة العقارية.



محمد فؤاد، ممثل وزارة المالية، أكد أن انتعاش قطاع السياحة، سيعود بالإيجاب على متحصلات وزارة المالية، مضيفا:"ونحن كجهة تنفيذية، ننفذ القانون بتحصيل الضرائب العقارية وغيرها دون التدخل في شيء يخص القطاعات".



وأشار إلى أن وزارة المالية، أعدت لجنة لدراسة المشكلات التى تواجه المستثمرين بصفة عامة، والمستثمرين السياحيين بصفة خاصة، وهناك جدولة لديون المستثمرين وصدرت تعليمات بجدولة الديون لمساعدة القطاع بالنهوض .