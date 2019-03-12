عبد العال يدافع عن وزيرة الصحة: تعمل جاهدة للانتهاء من قوائم انتظار المرضى.. ويؤكد: نعمل لله والوطن.. والمجلس يحيل مشروع قانون لتنظيم الرقابة على الأسواق

إحالة مشروع قانون بشأن بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية للجان المختصة

إحالة مشروع قانون شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها للجان المختصة



جاء ذلك خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، تعقيبا على غضب رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الاغلبية النائب عبدالهادي القصبي على ما نشر فى عدد من المواقع الإلكترونية أمس من عدم حضور النواب إلى الجلسات.



وقال القصبي : تناولت بعض المواقع السادة النواب وقضية غياب النواب وأنا أود أن أسجل للتاريخ ما سجلته هذه القاعة للسادة نواب الوطن من التزام ووفاء وعطاء. هذه القاعة وبرئاستكم ناقش 515 قانونا من الذى ناقش ووافق وأنهم نواب الشعب؟، هذا المجلس قدم 1505 طلبات إحاطة و1255 بيانا عاجلا و 1934 اقتراحا برغبة".



وأضاف القصبي " وبالأمس شهد المجلس ممارسة نيابية كان فيها الرأى والرأى الأخر ونتقبل اى ملحوظة من السيد رئيس المجلس عندما يستدعى النواب من اللجان للوصول للقاعة، ولكن يا فندم لا يجب أن تستغل المواقع أن هؤلاء النواب، أن النواب يعلمون الواجب الوطنى المفروض عليه".



وتابع " أتقدم لعمر مروان وزير شئون مجلس النواب للشكر وأسجل أن الطلبات التى يحملها نواب الشعب ليست شخصية بل للشعب وعلى الحكومة المزيد من التعاون، وأرفض أن تتناول أية جهة شرفاء مصر النواب الذين يتحملون مسؤولية تاريخية لم يتحملها أحد من قبل".



ورد عبد العال بالتوضيح أن الأرقام التي ذكرها النائب أكثر من ذلك، حيث إن هناك أكثر من 517 مشروع بقانون بالإضافة إلى مئات الاتفاقيات الدولية، ولأول مرة فى تاريخ الدستور المصرى 2014 أن القوانين المكملة - وهى أغلب القوانين - بموافقة الثلثين وأن لم تتوافر ما كان أى قانون سيمر".



وتابع "أما بالنسبة لطلبات النواب تكلمت كثيرا أن النواب يعلمون لله والوطن، مافيش وانا شخصيا طلباتى لدائرة الصعيد كلها شمال ووسط وجنوب كثيرة جدا لا يستجاب لها وأشعر بمرارة رئيس الائتلاف بشأن الطلبات المشروعة الخاصة بالدوائر وأبناء الوطن".

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال، الثلاثاء، أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد تعمل جاهدة للانتهاء من قوائم انتظار المرضي، رافضا اتهامها بإهانة المرضي، ردا على البيان العاجل المقدم من النائب السيد أحمد عيسى؛ حيث استهل الجلسة العامة باستعراض عدد من البيانات العاجلة الواردة من النواب.وقال النائب السيد أحمد عيسي إن وزيرة الصحة تعمل عكس توجهات الدولة لإعطائها تعليمات وقرارات تمنع تسليم قرارات العلاج على نفقة الدولة باليد مما يتسبب فى تعطيل تنفيذ القرارات وسوء حالة المرضي، مضيفا "كدا حرام وهى بتهين المرضي والقيادة السياسية تدعم المرضي، ومن يوم ماجت مافيش أى تقدم".وشدد عبد العال – ردا على النائب – على أن الوزيرة تعمل جاهدة، مرجعا منعها القرارات التي تسلم باليد منعا للعبث وأن تتم كلها إلكترونيا.وأحال رئيس مجلس النواب على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.كما أحال عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية.وقال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن نواب البرلمان يعملون لله والوطن وجميعها خاصة بأبناء الدوائر وليست شخصية ، مضيفا " ما فى نائب يعين ابنه أو ابنته أو اى قريب له، ولا أى وزارة تعطينا 10 تاشيرات تعيين للنواب ولا 5 ولا واحدة".