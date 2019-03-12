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محافظات

شوشة يتفقد سير العمل في المنشآت الحكومية ببئر العبد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:34 م
اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، مدينة بئر العبد، وذلك خلال جولة على المنشآت الحكومية، للوقوف على أحوال المدينة الأمنية.

ورافقه في الزيارة عدد من القيادات الأمنية بقسم شرطة بئر العبد، وسليمان فرج نائب رئيس المدينة، ومحسن سالم سكرتير عام المجلس ومحمد عيد مساعد رئيس المدينة.

وخلال الزيارة، تم المرور على موقع مدينة بئر العبد الجديدة ومدرسة الشعراوي الابتدائية بحضور سليمان شميط مدير الإدارة التعليمية ببئر العبد، كما تم تفقد مستشفى بئر العبد المركزي للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى وكان في استقباله الدكتور تامر حمدي مدير المستشفى.

كما قام "شوشة" بالمرور أيضا على بعض المصالح الحكومية بحي التعمير.

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