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رياضة

برشلونة يبحث عن بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون رغم المفاجآت

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:54 ص
ميسي
ميسي
إسراء أشرف
يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره، أوليمبيك ليون الفرنسي، اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كامب نو"، بإياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفتحت مباراة الذهاب بين الفريق الكتالوني والفريق الفرنسي، الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بتعادلهما سلبيًا على ملعب "ليون".

وتشير التوقعات إلى أن حظوظ الفريق الكتالوني، في الوصول إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال هي الأوفر، حيث إنه متسلحًا بأرضه وجماهيره.

وبالرغم من أن المباراة ستقام على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، إلا أن البارسا يخشى مفاجآت إياب دور الـ16 للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بعد أن ودعت 3 أندية البطولة على ملاعبها ووسط جماهيرها بسيناريوهات مثيرة. 

وكانت المفاجأة الأكبر سقوط ريال مدريد بطل أوروبا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، أمام ضيفه أياكس بنتيجة 1-4، بعد أن كان متفوقًا ذهابًا بنتيجة 2-1 في هولندا، بينما فشل دورتموند الألماني في تعويض هزيمته أمام توتنهام بنتيجة 0-3 بـ لندن ليسقط مجددًا على ملعبه في الإياب 1-0.

فيما نجح فريق بورتو البرتغالي، في الإطاحة بفريق روما الإيطالي، بعد أن كان متأخرًا في الذهاب بنتيجة 3-1، ليقلب الطاولة على الذئاب في الإياب ويفوز بنتيجة 1-2 على ملعب "الأولمبيكو".

ويفتقد البارسا في مباراة اليوم، لجهود اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح الفريق، الذي يعاني من شد طفيف في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

ووفقًا لسيناريو الأوراق البديلة، فإن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، سيعتمد على البرازيلي فيليبي كوتينيو بدلًا من اللاعب الفرنسي. 

واختير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإدارة المباراة بين الفريقين الإسباني والفرنسي.

ويلتقي اليوم أيضًا، بايرن ميونخ الألماني مع منافسه ليفربول الإنجليزي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، في إياب البطولة ذاتها.

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