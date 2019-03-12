أحمد جلال إبراهيم وإسماعيل يوسف يرافقان بعثة الزمالك بالجزائر

يرافق الثنائي أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأبيض والقائم بأعمال أمين الصندوق، بعثة فريق الكرة الأول التي ستتجه إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل.



ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي يوم الأحد 17 مارس، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وكان مجلس إدارة الزمالك، استقر على تكليف اللواء علاء مقلد عضو المجلس برئاسة البعثة في الجزائر.



وتولي "تيجانا" من قبل رئيس بعثة الفريق خلال رحلة أنجولا، التي خاض خلالها الزمالك مواجهة بترو أتليتكو في العاصمة لوندا، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، أحرزه حميد أحداد.

