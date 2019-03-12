الليلة.. عائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية في برنامج يحدث في مصر مع شريف عامر

يستضيف الإعلامي شريف عامر في حلقة خاصة ومميزة من برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة "MBC مصر"، اليوم الثلاثاء، عددا من أسر ضحايا الطائرة الإثيوبية التي سقطت أول أمس بمدينة أديس أبابا، وكان من بين ضحاياها 6 مصريين، حيث يلتقي البرنامج بعدد من ذويهم للتعرف عن قرب على الضحايا وكيف يمكن مُساعدة أقاربهم في الحصول على مُعاونة قانونية.



ويستقبل البرنامج في الجزء الثاني من الحلقة الدكتور مبروك عطية، حيث يتولى الرد على استفسارات المُشاهدين في عدد من القضايا الدينية والاجتماعية.