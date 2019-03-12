مجلس الوزراء يسلم نسخة من تقرير الـ6 أشهر بطريقة برايل للنائب الكفيف

سلم مجلس الوزراء اليوم نسخة بطريقة برايل من التقرير نصف السنوى، لمتابعة أعمال الحكومة عن الـ6 أشهر الأولى منذ توليها المسئولية، لنائب البرلمان الكفيف.



تجدر الإشارة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سبق أن قدمت نسخة بطريقة برايل لبرنامج عملها لنفس النائب، إيمانا منها بحق جميع نواب البرلمان فى إعمال دورهم الرقابى والتشريعى، ومتابعة أداء الحكومة.