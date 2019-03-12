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أخبار البلد

عمومية الصحفيين تناقش إنشاء صندوق بطالة للأعضاء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:43 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية ستناقش خلال اجتماعها الجمعة ١٥مارس الاقتراح المقدم من بعض الزملاء الصحفيين بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.

وأشار "عبدالرحيم"، إلى أن ذلك المقترح يأتي طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص علي :"تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة".

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