الأوقاف تعلن أسماء من لهم حق دخول الاختبار النهائي من الواعظات المتطوعات

أعلنت وزارة الأوقاف منذ قليل موعد وأسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري للتصفية النهائية من الواعظات المتطوعات يوم الاثنين الموافق : 18 / 3 / 2019م، بمسجد النور بالعباسية الساعة العاشرة صباحا.



وشددت الوزارة على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة معتمدة من المؤهل الدراسي.



والأسماء المرشحة لدخول الاختبارات هي كالتالي:



م الاسم المديرية

1. إسعاد عبد الرحمن عبد الفتاح القاهرة

2. فتحية عبد المحسن محمد القاهرة

3. ماجدة عبد المجيد منصور عامر القاهرة

4. ليلى إسماعيل إبراهيم أبو شوشة القاهرة

5. فاطمة مهدي محمد أبو الهوايل القاهرة

6. صفاء مصطفى عبد الغني المسلماني القاهرة

7. هالة محمود عز الدين سالم القاهرة

8.آمال حسين أحمد الشريعي القاهرة

9.وفاء حامد محمد علي القاهرة

10.حنان محمد يحيى الحسيني القاهرة

11.سعاد عبد المنعم أحمد عبد الرحمن القاهرة

12. مها إبراهيم توفيق نور الدين القاهرة

13.درية محمد نجيب محمود سالم القاهرة

14.مها عبد الرحيم بليغ محمد منير القاهرة

15.زينب محمد مصطفى الجندي القاهرة

16.شادية محمد محمد يوسف القاهرة

17.سوزان حسن علي منصور القاهرة

18.ليلى أحمد مصطفى حامد القاهرة

19.وفاء حسن صادق عبد الله القاهرة

20. ماجدة محمود هندي القاهرة

21.آمال مصطفى بهجت بدوي القاهرة

22.آمال محمد إبراهيم عيد القاهرة

23.نجلاء حسين محمد إبراهيم القاهرة

24.ماجدة محمد ذكي على نجم القاهرة

25.حنان عبد المقصود حبيب القاهرة

26.زينب عبد المنعم أحمد الفيومي القاهرة

27.ناهد عاشور عليش القاهرة

28.أمينة حسن فهمي البدوي القاهرة

29.نها أحمد سعيد عبد الخالق جمعة القاهرة

30.ميرفت محمد نجيب محمود سالم القاهرة

31.عزة يونس السيد بدوي القاهرة

32.سهام محمد السيد الثقبي القاهرة

33.هويدا عبد الحميد محمد يوسف القاهرة

34.ميرفت فتح الله أحمد النحراوي القاهرة

35.إيمان السيد وحيد الدين بصلاية القاهرة

36. سميه حامد حسين أبو الحسايب القاهرة

37.سلوى محمد عبد الرؤوف خضر القاهرة

38.وفاء حسني مصطفى حسن القاهرة

39.منى محمد فؤاد السيد نصر القاهرة

40. منى محمد شمس الدين عبد السلام القاهرة

41. نهلة حسن علي منصور القاهرة

42.داليا محمد عاطف أحمد العفيفي القاهرة

43. هالة محمد معوض علي القاهرة

44. منى مصطفى فهمي محمد القاهرة

45.ميرفت محمد رمضان جاد إبراهيم القاهرة

46.صافيناز شكري محمود المتولي القاهرة

47.منى عثمان عبد الرحيم عثمان القاهرة

48.دينا عبد الحميد محمد كمال حشيش القاهرة

49. منال حسن عبد العزيز الخشاب القاهرة

50.منى صالح محمود علي القاهرة

51.نوال أحمد عزت أمين المهيري القاهرة

52.زيزي محمد سعيد حسن القاهرة

53.إيناس أحمد محمد شلبي القاهرة

54. مها كمال سعيد علي بهلول القاهرة

55.فاطمة محمد أحمد أبو ميره القاهرة

56.نيفين عصام سليمان زكي القاهرة

57.غادة إبراهيم إبراهيم دسوقي القاهرة

58.فاتن محمد عبد الخالق عويس القاهرة

59.صفاء عبد الفتاح زيدان مبروك القاهرة

60.سحر محمد محمود أبو طاحون القاهرة

61.فداء عدنان عيد الأغا القاهرة

62.جيهان محمد حسني محمد بشارة القاهرة

63.مايسة زكريا فهمي يوسف القاهرة

64. سميه أحمد مرسي أحمد القاهرة

65. وفاء السيد علي أحمد السيسي القاهرة

66.سلمى السيد خليل بريقع القاهرة

67.منى محمد محمد محمود القاهرة

68.عبير عبد السلام محمود سلامة القاهرة

69.هديل محمد عبد العظيم شحاته القاهرة

70.رباب محمد عبد الرحمن محمد موافى القاهرة

71.سلوى رمضان إبراهيم أحمد القاهرة

72.ولاء وجدي محمد صيام القاهرة

73.حنان محمد يوسف حسن المهندس القاهرة

74.سميحة عبده محمد محمد القاهرة

75.رحاب عبد المنعم عبد الصمد أباظة القاهرة

76.رشا حلمي مأمون فوده القاهرة

77.ريم ماهر محمد فتحي فتوح القاهرة

78.سماح عبد العزيز كمال عبد الله القاهرة

79.وفاء سيد حسن شلقان القاهرة

80.سهام محمد سويفي أسيوط

81.منال شحاته محمد أسيوط

82.ناهد محمد محمد وهبة أسيوط

83.إخلاص أحمد عبد المجيد أسيوط

84.سهير سمير محمد أسيوط

85.صفاء محمد محمد صديق أسيوط

86.ليلى محمد علي خليل أسيوط

87.زينب محمد حسن محمد أسيوط

88.سناء عبد الوهاب عابد سرور أسوان

89.فاطمة عبد السيد محمد علي يس أسوان

90. انتصار محمد حسن عبد النبي أسوان

91.كوثر شحات عبد الباسط إبراهيم أسوان

92.عايدة جابر أحمد يوسف أسوان

93.سهام رمضان السعيد محمد أسوان

94.منى هاشم عبد الفتاح إبراهيم أسوان

95.جيهان إسماعيل عبد الراضي نجدي أسوان

96.سميه يونس خليل محمد الطيب أسوان

97.هيام مصطفى عبد الدايم حسن خليفة أسوان

98.بهيرة محمد بدر الدين إسكندرية

99.ماجدة محمود يوسف محمد إسكندرية