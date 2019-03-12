رئيس صحة النواب يوضح التعديلات الجديدة على مزاولة مهنة الطب

أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، خلال جلسة اليوم ،انتصارا لمهنة الطب، مشيرًا إلى أن التعديلات التى ادخلت على هذا القانون ستساهم فى تطوير المهنة.



وقال"العماري" إن الجلسة البرلمانية شهدت خلطا بين أمرين، بكالورويوس الطب والجراحة، والتدريب، وتم حسم هذا الجدل فى الجلسة البرلمانية اليوم، وذلك من خلال الزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.



واستطرد: "رئيس صحة البرلمان"قائلا: الامتحان شىء مهم، والامتحان القومى ليمارس مهنة الطب، معمول به فى كثير من الدول .وبالتالى فأنه بموجب التعديل الجديد يصبح الآمرمتاحا للطالب اجتياز الاختبار على مرتين خلال فترة الدراسة بكلية الطب "فى المواد الاساسية والإكلينيكية "،أو إجراء الاختبار عقب انتهاء الدراسة.



وأوضح: أن التعديل الآخر على القانون تضمن تحديد من سيطبق عليه القانون بموجب التعديلات الجديدة ،وعليه يعمل بهذا القانون على خريجى ديسمبر 2019 من كليات الطب.



وكان المجلس قد وافق فى جلسته البرلمانية اليوم ،على طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.



كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.



وحول موقف رسوب الطالب فى الاختبارات التى ستضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، قال "العمارى" إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون هى التى ستنظم هذة المسائل ،ويمكن لها إعادة الاختبارات خلال شهرين من إجراء الاختبار الآول.