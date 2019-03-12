ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس صحة النواب يوضح التعديلات الجديدة على مزاولة مهنة الطب

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:46 م
قانون مزاولة مهنة
قانون مزاولة مهنة الطب
فريدة محمد - ماجدة بدوي - محمود فايد
أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، خلال جلسة اليوم ،انتصارا لمهنة الطب، مشيرًا إلى أن التعديلات التى ادخلت على هذا القانون ستساهم فى تطوير المهنة.

وقال"العماري" إن الجلسة البرلمانية شهدت خلطا بين أمرين، بكالورويوس الطب والجراحة، والتدريب، وتم حسم هذا الجدل فى الجلسة البرلمانية اليوم، وذلك من خلال الزام من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.

واستطرد: "رئيس صحة البرلمان"قائلا: الامتحان شىء مهم، والامتحان القومى ليمارس مهنة الطب، معمول به فى كثير من الدول .وبالتالى فأنه بموجب التعديل الجديد يصبح الآمرمتاحا للطالب اجتياز الاختبار على مرتين خلال فترة الدراسة بكلية الطب "فى المواد الاساسية والإكلينيكية "،أو إجراء الاختبار عقب انتهاء الدراسة.

وأوضح: أن التعديل الآخر على القانون تضمن تحديد من سيطبق عليه القانون بموجب التعديلات الجديدة ،وعليه يعمل بهذا القانون على خريجى ديسمبر 2019 من كليات الطب.

وكان المجلس قد وافق فى جلسته البرلمانية اليوم ،على طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.

كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.

وحول موقف رسوب الطالب فى الاختبارات التى ستضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، قال "العمارى" إن اللائحة التنفيذية لهذا القانون هى التى ستنظم هذة المسائل ،ويمكن لها إعادة الاختبارات خلال شهرين من إجراء الاختبار الآول.

ترشيحاتنا

تدخل الإخوان وقطر وتركيا في مستقبل الجزائر يثير مخاوف فرنسا

لهذه الأسباب يجب الحصول على يوم راحة إضافى أو تقليل ساعات العمل

كامل الوزير يبدأ مهام عمله باجتماع مغلق مع قيادات السكة الحديد.. صور

كيم كاردشيان تستأجر منزلا لـ سجين.. تفاصيل

ضبط مركب صيد محملة بـ 6.5 طن حشيش بالمياه الإقليمية .. صور

زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو

وفاة مصريين وإصابة 11 آخرين في حادث بالكويت

تقنية جديدة من آبل تمنع الشرطة من تتبع هواتفها

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

يسرا تتصدر مؤشر جوجل بسبب زوجها ووالدتها ..صور

شاهد.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويتجول داخل القطارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

انجلينا جولي وابناؤها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم Dumbo ..صور

فيديو

شاهد.. لعبة استميشن تتحول إلى رياضة لها دوري وبطولات
عمر الجلا: السفر بشكل عام يكسب الشخص أشياء في ذاته.. فيديو
محمد أشتية: تشكيل الحكومة الفلسطينية مفتوح لكل الفصائل..فيديو
الصحة النفسية: لدينا 19 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان بأنحاء الجمهورية..فيديو
عمر الجلا يكشف عن استعداده للسفر بالدراجة حول العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟