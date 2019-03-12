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رياضة

الشباب والرياضة تطلق برنامجا للتوعية بمخاطر الإدمان في 18 محافظة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:51 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
ريهام بكير
تنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامجا للتوعية بمخاطر الإدمان تحت عنوان "لا للمخدرات.. أنت الأقوى" بمشاركة 18 محافظة خلال شهري مارس وأبريل 2019 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

يتضمن البرنامج عدة لقاءات وأنشطة تفاعلية للطلاب بالمدارس والمعاهد الأزهرية والمدارس الفنية، وذلك للتوعية بمخاطر الإدمان وكيفية التصدي لمشكلة تعاطي المخدرات من خلال محاضرين متخصصين من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

يأتي ذلك ضمن مجموعة من البرامج تطلقها وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بالنشء والشباب، وتوعيتهم بالمشكلات المجتمعية المختلفة، وإشراكهم في وضع تصورات لحلها.

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