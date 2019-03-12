الشباب تنظم ملتقى توظيفيا بالقطاع الخاص بالجيزة.. السبت المقبل

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص ملتقى لتوظيف شباب الخريجين يوم السبت الموافق 23 مارس الجاري بنادي الجيزة الرياضي؛ لتوفير فرص عمل للشباب بمشاركة 40 شركة خاصة تقدم نحو 4 آلاف فرصة للشباب من حملة كافة المؤهلات أو بدون مؤهل.



ويشارك في الملتقى عدد من الشركات العاملة في مجالات "الملابس، المواد الغذائية، مطاعم، أمن، مهندسين، محاسبين، عمال إنتاج، صيادلة، تسويق الإلكتروني"، وغيرها من القطاعات.



كما تنظم وزارة الشباب والرياضة معرضًا للمنتجات الحرفية واليدوية لعرض وتسويق منتجات الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ممثلة في (منتجات الكروشيه - المفروشات – منتجات النحاس – الزجاج والإكسسوار) بأسعار مخفضة، وذلك يومي الخميس والجمعة القادمين بالمدينة الرياضية ببورسعيد بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.



وتستهدف المعارض المساهمة في إيجاد حلول مساعدة للشباب من أصحاب المشروعات الخاصة؛ لتسويق منتجاتهم من خلال المعارض التي يتم استضافتها ببعض المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة بالمحافظات، وتشجيعًا على نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب لامتلاك مشروعهم الخاص.



يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة للمساهمة في حل مشكلة البطالة عن طريق التعاون مع شركات القطاع الخاص وإقامة ملتقيات للتوظيف لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن إقامة مجموعة من الدورات التدريبية التأهيلية لمتطلبات سوق العمل.