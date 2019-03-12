أول ظهور لـ محمد صلاح بعد الهجوم عليه

رد محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري على الهجوم عليه عقب تصريحاته أمس بشأن كونه اللاعب الأفضل في مصر والعالم العربي.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له من المؤتمر أمس من خلال تصوير أحد الموبيلات.



وأكد صلاح في مؤتمر دعائي أقيم أمس، الاثنين، في ملعب أنفيلد: "الضغط كبير لأنني وصلت إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي، ولكن لا ألتفت لما يتردد عني في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنني أعلم جيدا ما أحتاجه وما ينقصني لتطوير أدائي، هذا هو الفارق بيني وبين أي شخص مصري آخر، فأنا حريص على التعلم دائما، وبدأت أحب القراءة، فهي تساعدني كثيرا على تجاوز الضغوط التي أتعرض لها، وتجعلني قويا ذهنيا ومتوازنا عقليا".



📱 pic.twitter.com/bQIkiis4Gz — Mohamed Salah (@MoSalah) March 12, 2019