نسرين البغدادى: المرأة أصل الحكاية و يجب توعية الطلاب بدورها فى المجتمع

أوضحت الدكتورة "نسرين البغدادي"، عضو المجلس القومي للمرأة، خلال ندوة المجلس القومى للمرٱة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا" أن المجلس القومى للمرأة يهدف الى توضيح دور المرأة في المجتمع وأسس المساواة بين المرأة والرجل و تمكينها من كل جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية فالمرأة يمكن أن تكون أم و يمكن أن تكون وزيرة أو رئيسة جمهورية ، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار المرأة "أصل الحكاية" .



وجهت البغدادي رسالة لطالبات جامعة حلوان، قائلة: كوني قوية ولا تسمحي لأحد بمدايقتك فوحدات مناهضة التحرش والعنف دض المرأة منتشرة في جميع الجامعات وأقسام الشرطة، وعقوبات التحرش بالمرأة والعنف ضدها أصبحت مغلظه بالحبس والغرامة، حيث يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال وحدات مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعات.



الجدير بالذكر أن الندوة أقيمت بقاعة الأستاذ الدكتور أحمد كمال بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي بعين حلوان .