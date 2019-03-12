اجتماعات أمنية بين السودان وإثيوبيا لتأمين الحدود ومكافحة التهريب

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم، إن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بين إثيوبيا والسودان، خلال الفترة من 10 -13 مارس الجاري لبحث حزمة من القضايا المتعلقة بتطوير علاقات التعاون العسكري والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها.



وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماعات تناقش القضايا الأمنية وتفعيل الآليات المتصلة بها وتأمين الحدود ومكافحة التهريب والجرائم العابرة وقضايا حفظ السلام.



ولفتت إلى أن فريق الخبراء من الجانبين أنهى أعماله بالتوقيع على محضر المباحثات تمهيدا لتقديمه لاجتماع رؤساء الأركان.



يذكر أن الجولة السابعة عشرة لاجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة انعقدت في أبريل من العام المنصرم 2018 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.