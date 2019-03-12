زلزال يضرب منطقة غرب إيران

تعرضت إيران، اليوم الثلاثاء، لزلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب ضواحي مدينة قصر شيرين، التابعة لمحافظة كرمانشاه، غربي إيران.



وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن المؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، إن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض، على بعد 30 كم عن قصر شيرين و32 كم عن مدينة "كيلان غرب" و35 كم عن "سربل ذهاب" التي شهدت زلزالا مدمرا في 12 نوفمبر 2017.



وكان زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب، في يناي مدينة غيلانغرب في محافظة كرمانشاه غرب إيران.